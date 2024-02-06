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ECB üyesi Vujcic: Faiz indirimi için acele etmeye gerek yok

Hırvatistan Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Boris Vojcic, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indiriminde acele etmesine gerek olmadığını söyledi.

Oluşturma Tarihi 06 Şubat 2024 17:29

Son Güncelleme Tarihi 06 Şubat 2024 17:29

ECB üyesi Boris Vujcic, enflasyonun kararlı bir şekilde kontrol altına alındığından emin olmanın ECB'nin kredibilitesi açısından daha iyi olacağını vurguladı.

"Şimdi biraz sabra ihtiyacımız var. Enflasyonun düşüşü açısından şu ana kadar gördüklerimiz iyiydi, ancak hizmet sektöründe ve yerel enflasyon dediğimiz sektörde hala oldukça fazla direnç görüyoruz" diye konuşan Vujcic, Avrupa'nın istihdam piyasasının süregelen gücüne de dikkat çekti.

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