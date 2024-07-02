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ECB üyesi Wunsch'tan faiz indirimi mesajı: Yüzde 2 hedefine ulaşmanın güveni artmalı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Belçika Merkez Bankası Başkanı Pierre Wunsch, "İkinci faiz indiriminden sonraki hamle yüzde 2 hedefine ulaşılacağına güven artınca gelmeli" dedi.

Oluşturma Tarihi 02 Temmuz 2024 08:57

ECB üyesi Wunsch, Avrupa Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz indiriminin hala nispeten kolay bir karar olduğunu, ancak sonraki hamlelerin ancak enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru net bir şekilde ilerlediğinde gelmesi gerektiğini söyledi.

ECB Haziran ayı başında faiz indirirken de ilk iki indirimin kolay kararlar olduğunu söyleyen Wunsch, inatçı ücret ve hizmet fiyat artışını gösteren daha yeni rakamlara rağmen bu görüşünü korumaya devam etti.

Wunsch, "Büyük bir olumsuz sürprizle karşılaşmazsak, tahminlerimize dayanarak ikinci bir kesinti için yer olduğunu söyleyebilirim. Tahminlerden küçük bir sapma bu görüşü önemli ölçüde değiştirmeyecektir" dedi.

Ancak Wunsch, bu ikinci indirimin bile acil olmadığını ve ECB'nin Eylül ayında açıklanacak bir sonraki projeksiyonlarına kadar bekleyebileceğini söyledi.

Wunsch, "Tabloyu teyit eden yeni tahminlerle yapılacak bir toplantıyı beklemenin muhtemelen bir primi var ama bunu bir koşul haline getirmezdim. Faiz indirimlerine devam etmek için, %2 enflasyon hedefine ulaşacağımız konusunda biraz daha rahat olmam gerekiyor" diye konuştu.

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