ECB Yönetim Konseyi üyesi olan Francois Villeroy de Villeroy, amaçlarının enflasyonu 2025'e kadar yüzde 2 hedefine getirmek olduğunu vurgularken, faizlerin yeterince uzun süre yüksek seviyelerde tutulması gerektiğini de vurguladı.

Enflasyon hedefinin yüzde 3'e çıkarılması önerisi IMF eski baş ekonomisti Olivier Blanchard ile veteran Fransız ekonomist Partric Artus'tan gelmişti.

Villeroy, "Eğer enflasyon hedefinin artık yüzde 2 değil yüzde 3 olduğunu açıklarsak, kreditörler derhal daha yüksek faiz isterler. Eğer hedefi değiştirirsek sadece fiyat istikrarı tanımını yükseltmiş değil, enflasyon bekleyişlerini de yükseltmiş oluruz" dedi.