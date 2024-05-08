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ECB üyesinden faiz açıklaması: 50 baz puan indirim için alan var

ECB Yönetim Konseyi üyesi Pierre Wunsch, faiz indirimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Wunsch, "50 baz puan indirim için alan var, ancak sonrası verilere bağlı" dedi.

Oluşturma Tarihi 08 Mayıs 2024 16:18

Son Güncelleme Tarihi 08 Mayıs 2024 16:18

Belçika Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi üyesi Pierre Wunsch, Avrupa Merkez Bankası'nın bu yıl faiz indirimlerine başlayacağını ancak enflasyonu nasıl tahmin ettiğini ve bu tahminlere dayalı olarak politikayı nasıl belirlediğini yeniden düşünmesi gerektiğini söyledi.

Para politikasını çok uzun süre sıkı tutmanın çok erken gevşetmekten daha büyük bir risk olduğunu savunan Wunsch, daha fazla hamle yapılması gerektiğini belirtti.

Wunsch, "Görünüm sisli olsa da, bu yıl faiz indirimlerine başlamak için bir yol görüyorum" dedi.

"Uzun vadede beklentilerin)çıpasının çözüldüğüne dair bir işaret yokken, çok uzun süre sıkı kalmanın maliyeti, erken bir gevşemenin maliyetinden daha ağır basıyor gibi görünüyor" ifadelerini de kullanan Wunsch, "50 baz puan indirim için alan var, ancak sonrası verilere bağlı" diye konuştu.

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