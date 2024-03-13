ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau'ya göre, Avrupa Merkez Bankası'nda enflasyonla mücadelenin kazanılmasıyla birlikte ilkbaharda faiz indirimine başlanması konusunda geniş bir mutabakat var.



Le Figaro gazetesine konuşan Villeroy, para politikasını gevşetmeden önce çok uzun süre beklemenin ve ekonomiye gereksiz yere zarar vermenin riskinin, çok erken davranmak ve enflasyonun yeniden yükselmesine izin vermekle "en azından eşit" olduğunu söyledi.



ECB üyelerinin, Fed'deki meslektaşlarından bağımsız hareket edebileceklerini ve süreç başladığında gevşeme hızını gerektiği gibi ayarlamak için geniş bir alana sahip olacaklarını da savunan Villeroy, "Geçen haftaki Yönetim Konseyi toplantımızdan bu yana, baharın 21 Haziran'a kadar süreceği göz önünde bulundurulduğunda, ilkbaharda faiz oranlarının düşürülmesi konusunda çok geniş bir mutabakat var" dedi.



ECB'nin 11 Nisan ve 6 Haziran'da politika kararları alması planlanırken, Villeroy'un meslektaşlarının büyük çoğunluğu ikinci toplantıda mevduat faizinin mevcut rekor seviyesi olan %4'ten düşürülmeye başlanacağını belirtiyor

Avusturya MB Başkanı Robert Holzmann, Nisan ayında yapılacak bir hamlenin erken olabileceğini, Haziran ayındaki toplantının ECB'nin yıllık ekonomik tahminlerinin açıklanmasıyla aynı zamana denk geleceğini ve bu nedenle enflasyonun güvenli bir şekilde %2'ye döndüğüne dair daha fazla güvence sunacağını söyledi.