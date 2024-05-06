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ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması

ECB YÖnetim Konseyi üyesi Gediminas Simkus, faiz indirimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Simkus, "Haziran ayında yapılacak faiz indirimini başka hamlelerin de takip etmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Oluşturma Tarihi 06 Mayıs 2024 17:12

Son Güncelleme Tarihi 06 Mayıs 2024 17:12

Litvarya Merkez Bankası Başkanı ve ECB YÖnetim Konseyi üyesi Gediminas Simkus, Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran ayındaki ilk faiz indirimini, ekonomi beklendiği gibi gelişmeye devam ettiği sürece muhtemelen başka hamlelerin izleyeceğini söyledi.

Simkus, daha önce bu yıl üç faiz indirimine destek verdiğini ve ekonominin AMB'nin son projeksiyonlarında belirttiği çizgide gelişmeye devam ettiğini vurguladı.

Simkus gazetecilere verdiği demeçte, "Benim düşüncem gelecekte başka faiz indirimlerinin de olacağı yönünde, ancak bu yıl üç faiz indirimi beklediğimi ifade etmiş olsam da kaç tane olacağı konusunda ayrıntı vermekten kaçınacağım" dedi.

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