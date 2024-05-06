ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması

Litvarya Merkez Bankası Başkanı ve ECB YÖnetim Konseyi üyesi Gediminas Simkus, Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran ayındaki ilk faiz indirimini, ekonomi beklendiği gibi gelişmeye devam ettiği sürece muhtemelen başka hamlelerin izleyeceğini söyledi.

Simkus, daha önce bu yıl üç faiz indirimine destek verdiğini ve ekonominin AMB'nin son projeksiyonlarında belirttiği çizgide gelişmeye devam ettiğini vurguladı.

Simkus gazetecilere verdiği demeçte, "Benim düşüncem gelecekte başka faiz indirimlerinin de olacağı yönünde, ancak bu yıl üç faiz indirimi beklediğimi ifade etmiş olsam da kaç tane olacağı konusunda ayrıntı vermekten kaçınacağım" dedi.