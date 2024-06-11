CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması

ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi François Villeroy de Galhau, "Faiz indirimlerinde pragmatik bir kademelilik talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Oluşturma Tarihi 11 Haziran 2024 13:30

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa MB Başkanı François Villeroy de Galhau, gelecekteki faiz indirimlerine ilişkin kararların 'pragmatik tedricilik' doğrultusunda alınması gerektiğini söyledi.

Villeroy, Paris Finans Forumu'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bir sonraki faiz indirimlerimizle ilgili olarak, hem zamanlama konusunda acele etmeden ve ertelemeden hem de nihai oranımız konusunda "pragmatik bir kademelilik" talep ediyorum.

Villeroy'a göre ECB 'görünüm odaklı' olmaya devam edecek ve enflasyon tahminlerini yakından izleyecek.

Villeroy, nötr faiz oranı seviyesinin Euro bölgesinde faiz indirimi aşamasının son noktası olmaması gerektiğini de söyledi.

Villeroy, "Dışsal bir şok yaşanmaması halinde, enflasyonu önümüzdeki yıl %2'lik hedefimize geri getireceğimize ve bu hedefe sert bir inişten ziyade yumuşak bir inişle ulaşacağımıza olan inancımızı koruyoruz" dedi.

İlginizi Çekebilir
SON DAKİKA: Altın rotasını pozitif tarafa kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 10 Haziran 2024 kaç TL? SON DAKİKA: Altın rotasını pozitif tarafa kırdı! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 10 Haziran 2024 kaç TL? 10 Haziran 2024 11:07
Talep beklentisi petrol fiyatlarını yükseltti Talep beklentisi petrol fiyatlarını yükseltti 10 Haziran 2024 10:17
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 11 Haziran 2024 10:00
Küresel piyasalar Fed öncesi temkinli seyrediyor Küresel piyasalar Fed öncesi temkinli seyrediyor 11 Haziran 2024 09:09
Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 0,7 azaldı Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 0,7 azaldı 10 Haziran 2024 10:14
Japon ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1,8 daraldı Japon ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1,8 daraldı 10 Haziran 2024 09:27
Euro’nun geleceği parlak görünmüyor Euro'nun geleceği parlak görünmüyor 10 Haziran 2024 09:17
Japon hükümeti yıllık ekonomik plan taslağını hazırladı Japon hükümeti yıllık ekonomik plan taslağını hazırladı 10 Haziran 2024 08:56
Çin’in Avrupa’ya yatırımı son 14 yılın en düşük seviyesinde Çin'in Avrupa'ya yatırımı son 14 yılın en düşük seviyesinde 10 Haziran 2024 08:51
ECB üyesi Holzmann: Gelecekteki kararlar verilere bağlı olacak ECB üyesi Holzmann: Gelecekteki kararlar verilere bağlı olacak 10 Haziran 2024 08:46
ABD’de hane halkı serveti yeni bir rekor kırdı ABD'de hane halkı serveti yeni bir rekor kırdı 10 Haziran 2024 08:41
Petrol fiyatları aşağı yönlü seyir izliyor Petrol fiyatları aşağı yönlü seyir izliyor 11 Haziran 2024 08:53
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.007,96
%0,7959
BORSA
1.005,29
%0,5289
DOLAR
1.000,00
%0
EURO
998,79
%-0,1206
ALTIN
954,60
%-4,5404
BORSA
1.116,45
%11,6448
DOLAR
1.107,92
%10,7918
EURO
1.236,07
%23,6065
ALTIN
986,19
%-1,3808
BORSA
1.127,36
%12,7355
DOLAR
1.135,84
%13,5843
EURO
1.309,37
%30,9371
ALTIN
1.791,08
%79,1078
BORSA
1.727,35
%72,7346
DOLAR
1.755,19
%75,5185
EURO
2.212,14
%121,2142
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler