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ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması: Haziran'a kadar ertelenmeli

ECB Yönetim Konseyi üyesi Peter Kazimir, faiz indirimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kazimir, "ECB faiz indirimini Haziran'a kadar ertelemeli" ifadelerini kullandı.

Oluşturma Tarihi 28 Şubat 2024 16:04

Son Güncelleme Tarihi 28 Şubat 2024 16:04

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir, Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda enflasyon görünümündeki iyileşmeyi kabul edeceğini, ancak faiz indirimi taahhüdünden kaçınması ve Haziran ayına kadar böyle bir adımı ertelemesi gerektiğini söyledi.

Kazimir, faiz oranları düşmeye başladığında, ECB'nin istikrarlı bir politika gevşeme döngüsü için eşit aralıklı artışlarla devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Faiz indiriminde acele etmek için bir neden yok. Haziran benim tercih ettiğim tarih olur, Nisan beni şaşırtır ve Mart da olmaz" dedi.

Kazimir, "Zaman çizelgesi önemli çünkü yumuşak ve istikrarlı bir politika gevşeme döngüsünü tercih ederim ve bunun için ilk adımdan oldukça emin olmalıyız" diye ekledi.

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