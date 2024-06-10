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ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması: Yaz ayları beklenmeli

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Peter Kazimir, faiz indirimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kazimir, "ECB başka bir faiz indirimi düşünmeden önce yaz aylarını beklemeli" dedi.

Oluşturma Tarihi 10 Haziran 2024 13:04

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Peter Kazimir, ECB'nin enflasyonunyenilgiye uğramaktan çok uzak olduğu ve fiyat baskılarının yeniden yüzeye çıkabileceği için başka bir faiz indirimi düşünmeden önce yaz aylarını beklemesi gerektiğini söyledi.

Kazimir, "Karar vermek için acele etmeden yazın tadını çıkarabiliriz. Sonbahara gelindiğinde ekonominin performansı, işgücü piyasasının durumu ve ekonomik görünüm hakkında birçok yeni bilgi ve veriye sahip olacağız. Eylül çok önemli bir ay olacak" dedi.

Her ne kadar ECB Temmuz toplantısının açık olacağını söylese de, arka planda konuşan politika yapıcılar başka bir kesintinin olası olmadığını söyledi.

Kazimir, "Küresel olaylara veya acele faiz indirimlerine bağlı enflasyonist baskıların yeniden yüzeye çıkması yönünde hâlâ göz ardı edilemeyecek bir risk var. Euro bölgesindeki ekonomik durum kırılganlığını sürdürüyor ve 'enflasyon canavarı' henüz alt edilemedi" diye konuştu.

ECB, enflasyonun yılın geri kalanında bazı iniş ve çıkışlarla dalgalı kalmasını, ardından gelecek yıl aşağı yönlü bir yola devam etmesini ve 2025 sonunda %2'ye gerilemesini bekliyor.

Kazimir, "Bu düşüş inişli çıkışlı olacak ancak hedefe doğru ilerliyoruz" diye ekledi.

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