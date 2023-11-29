ECB yöneticisi: ECB gölge bankaların denetiminde daha büyük rol alabilir

Avrupa Merkez Bankası'nın denetim kolu başkanlığı görevinden ayrılacak olan Andrea Enria, Avrupa'nın önde gelen gazeteleri, Expansión, Handelsblatt, Il Sole 24 Ore ve Les Echos'a ortak röportaj verdi. ECB'nin gölge bankaları denetlemesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Enria, "Çok fazla yoğunlaşmış risk, likidite uyumsuzlukları ve aşırı kaldıraç olabilir ve bence bu durum düzenleyici ortamın bir miktar genişletilmesini gerektirecektir" dedi.

Yıl sonunda görevinden ayrılacak olan Enria, "İhtiyati denetleyici elbette bu sorumluluğu üstlenebilir. Bunlar bankalardan farklı hayvanlar, dolayısıyla bunları bankaları denetlediğimiz şekilde denetlemeyi beklememeliyiz" diye konuştu.