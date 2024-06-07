ECB'de gözler Eylül toplantısına çevrildi

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) peş peşe faiz indirimlerine gitmesi beklenmiyor. Dün yapılan Yönetim Konseyi toplantısı sonrası Reuters'e bilgi veren kaynaklara göre, Konsey üyeleri beklenenden daha güçlü gelen ekonomik verilerin ardından Temmuz ayında yeni bir faiz indirimine gitme olasılığını düşük görüyorlar. Kaynaklara göre, Yönetim Konseyi faiz indirimi için Eylül ayındaki toplantıya odaklandı.

Kaynaklar, Frankfurt'ta bir araya gelen politika yapıcıların, enflasyonun önündeki yolun inişli çıkışlı ve belirsiz olması nedeniyle 18 Temmuz'daki bir sonraki toplantıları hakkında kamuoyuna herhangi bir yönlendirme yapmama konusunda anlaştıklarını söyledi.

12 EYLÜL TOPLANTISINA ODAKLANILDI

Ancak isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan bazı politika yapıcılar, güçlü ücret artışı ve hizmet enflasyonu da dahil olmak üzere son veriler ışığında gelecek ay faiz oranlarını tekrar düşürmelerinin olası olmadığını düşündüklerini söyledi.

Bu politika yapıcılar, ECB'nin ekonomik projeksiyonlarını güncelleyeceği ve birkaç enflasyon verisini daha değerlendireceği 12 Eylül toplantısına odaklanmış durumdalar.

Bir kaynak, ECB'nin 2025'in son çeyreği için enflasyon tahmininin bir süredir olduğu gibi %1,9-%2,0 seviyesinde kalması halinde Eylül ayında bir faiz indiriminin gerekli olacağını söyledi.