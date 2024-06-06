ECB'den en az bir faiz indirimi daha bekleniyor

Cebr, 2024'ün geri kalanında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) en az bir kesinti daha yapmasını bekliyor; Ancak daha fazla kesintinin enflasyon dinamiklerinin ilerlemesine bağlı olacağına dikkat çekiyor.

Cebr Ekonomisti Pushpin Singh, ECB'nin 2019'dan bu yana ilk kez faiz oranlarını düşürdüğünü, ancak politikanın daha fazla gevşemesi muhtemelen gelecekteki enflasyon dinamiklerine göre belirleneceğini belirtti.

Singh şunları söyledi:

"ECB, Cebr'in beklentileri doğrultusunda Yönetim Konseyi toplantısında 2019'dan bu yana ilk kez faiz indirimine gitti. Para politikasındaki bu gevşeme, enflasyondaki genel bir dezenflasyon eğiliminin ortasında meydana geliyor ve bu da fiyat baskısının azaldığını gösteriyor.

Bununla birlikte, özellikle sıkı işgücü piyasası ve artan işgücü maliyetleri nedeniyle enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler devam ediyor. Gerçekten de, bu tür etkiler Mayıs ayındaki manşet enflasyon okumasının konsensüs beklentilerinin üzerinde gelmesine katkıda bulunmuş olabilir. Bugünkü faiz indirimi muhtemelen Euro Bölgesi ekonomisinin nispeten zayıf beklentilerini desteklemek için yapılmış olsa da, para politikasının gelecekteki yolu belirsizliğini koruyor.

ECB muhtemelen sonraki adımları değerlendirirken veriye dayalı yaklaşımını sürdürecek ve enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin daha fazla ortaya çıkması muhtemelen politika gevşemesinin hızını yavaşlatacaktır.

Cebr, 2024'ün geri kalan aylarında ECB'nin en az bir kesinti daha yapmasını bekliyor, ancak daha fazla kesinti enflasyon dinamiklerinin ilerlemesine bağlı olacak."