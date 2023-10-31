CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem ECB'nin enflasyon tahminleri düşebilir

ECB'nin enflasyon tahminleri düşebilir

Euro Bölgesi ekonomistleri "ECB'nin enflasyon tahminlerinde bir düşüş kapıda" değerlendirmesini yaptı.

Oluşturma Tarihi 31 Ekim 2023 16:48

Son Güncelleme Tarihi 31 Ekim 2023 16:48

Pantheon Macroeconomics'in Euro Bölgesi ekonomistleri Claus Vistesen ve Mel Debono, "ECB'nin enflasyon tahminlerinde bir düşüş kapıda" değerlendirmesini yaptılar.

Salı günü açıklanan rakamlara göre, para birliğinde tüketici fiyatları Ekim ayında önemli ölçüde gerileyerek Eylül ayındaki %4.3'lük orana kıyasla %2.9'a düştü.

Vistesen ve Debonon yayınladıkları araştırma notunda, enerjideki baz etkilerinin - fiyatların yıllık %10'dan fazla düşmesiyle - manşet oranı aşağı çektiğini ve ileride tersine dönmesi gerektiğini, ancak çekirdek enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'nın beklediğinden daha hızlı düştüğüne dikkat çektiler.

Raporda, "Bu da ECB'nin Aralık ve Mart aylarında tahminlerini düşürmesi ve sonuç olarak Mart ayında ilk faiz indirimini gerçekleştirmesi için yeterli olacaktır" ifadelerini kullandılar.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’den yeni petrol ve gaz lisansı kararı İngiltere'den yeni petrol ve gaz lisansı kararı 30 Ekim 2023 15:13
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 31 Ekim 2023 10:10
İngiltere kripto varlıklara sıkı düzenleme getirmeyi planlıyor İngiltere kripto varlıklara sıkı düzenleme getirmeyi planlıyor 30 Ekim 2023 15:10
Bankacılık sektörünün aktifleri 21 trilyon lirayı aştı Bankacılık sektörünün aktifleri 21 trilyon lirayı aştı 30 Ekim 2023 15:06
Almanya ekonomisi 3. çeyrekte küçüldü Almanya ekonomisi 3. çeyrekte küçüldü 30 Ekim 2023 14:27
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 30 Ekim 2023 13:50
MEMUR, SGK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Türkiye o rakama kilitlendi! Asgari ücret dahil bütün maaşlar artacak MEMUR, SGK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Türkiye o rakama kilitlendi! Asgari ücret dahil bütün maaşlar artacak 30 Ekim 2023 13:47
Japon hükümeti Orta Doğu’daki gerilimden tedirgin Japon hükümeti Orta Doğu'daki gerilimden tedirgin 30 Ekim 2023 13:41
Fed faiz indirimlerine ne zaman başlayacak? Fed faiz indirimlerine ne zaman başlayacak? 30 Ekim 2023 13:23
Fed faizi yeniden sabit tutabilir Fed faizi yeniden sabit tutabilir 30 Ekim 2023 13:19
ECB üyesinden faiz açıklaması: Artış beklemiyorum ECB üyesinden faiz açıklaması: Artış beklemiyorum 30 Ekim 2023 13:13
Avrupa gaz fiyatları haftaya yükselişle başladı Avrupa gaz fiyatları haftaya yükselişle başladı 30 Ekim 2023 12:35
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.006,69
%0,6689
EURO
1.004,26
%0,4258
DOLAR
1.001,71
%0,1713
ALTIN
990,69
%-0,9312
BORSA
1.009,05
%0,9051
EURO
1.005,69
%0,5686
DOLAR
992,30
%-0,7696
ALTIN
985,89
%-1,411
BORSA
1.046,96
%4,6957
EURO
1.034,74
%3,4735
DOLAR
1.090,88
%9,0884
ALTIN
916,75
%-8,3253
BORSA
1.631,44
%63,1436
EURO
1.516,61
%51,6613
DOLAR
1.831,65
%83,1646
ALTIN
1.969,86
%96,9855
BORSA
BİST En Aktif Hisseler