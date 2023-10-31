ECB'nin enflasyon tahminleri düşebilir

Pantheon Macroeconomics'in Euro Bölgesi ekonomistleri Claus Vistesen ve Mel Debono, "ECB'nin enflasyon tahminlerinde bir düşüş kapıda" değerlendirmesini yaptılar.

Salı günü açıklanan rakamlara göre, para birliğinde tüketici fiyatları Ekim ayında önemli ölçüde gerileyerek Eylül ayındaki %4.3'lük orana kıyasla %2.9'a düştü.

Vistesen ve Debonon yayınladıkları araştırma notunda, enerjideki baz etkilerinin - fiyatların yıllık %10'dan fazla düşmesiyle - manşet oranı aşağı çektiğini ve ileride tersine dönmesi gerektiğini, ancak çekirdek enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'nın beklediğinden daha hızlı düştüğüne dikkat çektiler.

Raporda, "Bu da ECB'nin Aralık ve Mart aylarında tahminlerini düşürmesi ve sonuç olarak Mart ayında ilk faiz indirimini gerçekleştirmesi için yeterli olacaktır" ifadelerini kullandılar.

