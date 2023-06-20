İtalya Ekonomi Bakanı Giancarlo Giorgetti, Roma'daki bir etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, "Gerçek sorun, enflasyonla mücadele için görece önemsiz olmayacak bir potansiyel büyüme bedeli ödeyecek olmamız" dedi.

"Maliye ve para politikaları müdahaleleri dengelemeli, aksi takdirde büyüme hayali daha sonraki bir tarihe ertelenecektir" ifadelerini kullanan Giorgetti, "AB'de genel görünüm olumlu değil" dedi. Giorgetti, AB için hazırlanan yeni bütçe kurallarında yatırımların nasıl değerlendirildiği konusuna daha fazla esneklik sağlanması çağrısını tekrarladı.

"AB sisteminin ihlal edilmesi veya bozulması niyetimiz yok" diye konuşan Giorgetti, ayrıca COVID-19 sonrası toparlanma fonu konusunda Avrupa Birliği teknisyenleri tarafından benimsenen "özellikle kıyıcı bir yaklaşım"dan da şikayet etti.