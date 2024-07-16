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ECB'nin eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığı arttı

SEI'nin baş piyasa stratejisti ve kıdemli portföy yöneticisi Jim Solloway, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığının artığını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 16 Temmuz 2024 14:41

SEI'nin baş piyasa stratejisti ve kıdemli portföy yöneticisi Jim Solloway, Euro'nun dolar karşısında son dönemde güçlenmesinin Avrupa Merkez Bankası'nın Eylül ayında faiz indirimine gitme olasılığını artırdığını söyledi.

Solloway, AMB'nin bu haftaki toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesinin beklendiğini, ancak Eylül ayında 25 baz puanlık bir indirimin hala muhtemel göründüğünü ve Aralık ayında ek bir indirimin mümkün olduğunu vurguladı.

Piyasalar şu anda ECB'nin Eylül ayında 23 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağını fiyatlıyor

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