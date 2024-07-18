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ECB'nin faizi sabit tutması bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizi sabit tutması ancak bir sonraki hamlesinin faiz indirimi olması bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 18 Temmuz 2024 09:13

Son Güncelleme Tarihi 18 Temmuz 2024 09:14

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, bir sonraki hamlesinin yine de bir indirim olacağının sinyalini vermesi bekleniyor.

ECB, geçtiğimiz ay geniş çapta beklenen ancak kendi politika yapıcılarından bazılarının aceleye getirildiğini düşündüğü bir hareketle faiz oranlarını indirmişti. Yurtiçi enflasyon ve ücret artışının inatçı bir şekilde yüksek seyretmesi nedeniyle ECB'nin bir sonraki hamle konusunda daha temkinli olması bekleniyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde, politika yapıcıların tetiği tekrar çekmeden önce daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu savunarak bir denge kurmaya çalışacak.

Lagarde'ın bu mesajı toplantıdan önceki haftalarda zaten vermiş olması nedeniyle dikkatler şimdiden Eylül ayına kaymış durumda ve bu da bugünkü politika toplantısının pandemi öncesinden bu yana en karmaşık olmayan toplantı olabileceğini gösteriyor.

Capital.com kıdemli piyasa analisti Daniela Sabin Hathorn, "Haziran ayında ECB'den bir faiz indirimi almış olmamız, özellikle de ECB Başkanı Christine Lagarde'ın ağırdan alacağını ima etmesi nedeniyle, Eylül ayına kadar yeni bir faiz indirimi beklentilerini geri itti. Yönetim Konseyi üyelerinin çoğu, bu yıl iki faiz indirimi daha yapılacağı yönündeki mevcut piyasa beklentisinden memnun görünüyor" dedi

RBC Capital Markets stratejisti Peter Schaffrik, "ECB'nin hala enflasyonun düşmekte olduğu görüşünde olduğunu ve genel olarak politikayı daha da gevşetebilecek bir konumda olduğunu ileteceğini düşünüyoruz" dedi.

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