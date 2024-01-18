ECB'nin ikinci çeyrekte faiz indirimine başlaması bekleniyor

Reuters'ın 12-17 Ocak tarihleri arasında yaptığı ankete katılan 85 ekonomistin tamamı Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 25 Ocak'ta mevduat faizini %4,00'te bırakacağını öngördü. Ankete katılan 85 ekonomistin 59'u merkez bankasının ikinci çeyrekte faiz indirimine gideceğini söyledi. Üçü ise indirimin Mart ayında gerçekleşeceğini düşünüyor.

Son ankete katılanların %70'inden fazlası Temmuz ayından önce faiz indirimine gidilmesini isterken, Aralık ayında yapılan ankette aynı yönde görüş bildirenlerin oranı %57 civarındaydı. Kasım ayında yapılan ankette ise katılımcıların %55'i yılın en azından ikinci yarısına kadar faiz indirimine gidilmemesini bekliyordu.

Son ankette yer alan 85 kişiden 38'i gibi önemli bir azınlık, ECB'nin ilk kesintisinin Haziran ayında olacağını söyledi. 21'i ilk faiz indirimi için Nisan derken, 23'ü üçüncü çeyrek ve sonrasında gerçekleşeceğini öngördü.

Katılımcıların %60'ından fazlası ilk faiz indiriminin beklediklerinden daha erken gelme olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.