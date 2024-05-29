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Ekonomistler ECB faiz indirimi için tarih verdi

Ekonomistlerin katıldığı ankete göre ekonomistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) haziranın ardından eylül ve aralık aylarında da faiz indirimine gideceğini öngörüyor.

Oluşturma Tarihi 29 Mayıs 2024 11:59

Son Güncelleme Tarihi 29 Mayıs 2024 11:59

Reuters'ın 21-28 Mayıs tarihleri arasında yaptığı ankete katılan 82 ekonomistin çoğunluğu Eylül ve Aralık aylarında iki faiz indirimi daha öngörürken, Avrupa Merkez Bankası'nın 6 Haziran'da faiz indirimine gitmesi kesin gibi görünüyor.

82 ekonomistin tamamı ECB'nin 6 Haziran'da mevduat faizini 25 baz puan düşürerek %3,75'e çekeceğini öngördü.

'ÇOĞUNLUK ÜÇ KEZ FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEĞİ YÖNÜNDE'

Yine de, ankete katılanların üçte ikisinden fazlası, 82 kişiden 55'i, ECB Yönetim Konseyi'nin (GC) bu yıl Eylül ve Aralık aylarında iki kez daha kesintiye gitmesini bekliyor. Bu oran Nisan ayındaki ankette yarının biraz üzerindeydi.

Çoğunluğun 2024 yılında üç kez faiz indirimine gidilmesi yönündeki görüşü, bazı ekonomistlerin bu yıl için 100 baz puan ya da daha fazla olan faiz indirimi beklentilerini azaltmalarıyla birlikte ortaya çıktı. Mevduat faizini 2024 sonunda %3,00 veya daha düşük görenlerin oranı artık sadece %22.

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