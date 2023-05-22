Enflasyon ve iş gücü piyasasının sıkılığına yönelik tahminlerini yükselten ekonomistler, Fed'in ilk faiz indirimini 2024 ilk çeyrekte yapacağını öngördüler.

Şubat ayında yapılan ankette ise ilk faiz indiriminin 2023'ün son çeyreğinde geleceği öngörülmüştü.

NABE'nin Mayıs anketinde Fed gecelik faiz oranının yüzde 5,0-5,25 seviyesinde tepe yapacağı tahmini devam ettirildi. Anncak ekonomistler ABD ekonomisinin resesyona girip girmeyeceği konusunda bölündüler. Ancak medyan beklentise ABD ekonomisinin 2022'nin son çeyreği ile 2023'ün son çeyreği arasında yüzde 0,4 büyüyeceği yönünde oluştu.

Katılımcılar ABD'de tüketici fiyatlarının aynı dönemde yüzde 3,3 olacağını tahmin ettiler. Şubat anketinde beklenti yüzde 3,0 olmuşytu.

İstihdam piyasasına yönelik beklentilerini de yukarı yönlü revize eden ekonomistler, aylık ortalama istihdam artışı beklentilerini 102 binden 142 bine çzıkardılar. 2023 için ortalama işsizlik oranı beklentisini yüzde 3,9'dan yüzde 3,7'ye çektiler.