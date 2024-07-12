Elektrikli araç satışları dünyada artarken Avrupa'da azaldı

Pazar araştırma firması Rho Motion'ın derlediği verilere göre, tamamen elektrikli ve plug-in hibrit araçların küresel satışları Haziran ayında Çin'deki büyümenin etkisiyle 2023 yılının aynı ayına göre %13 arttı. Ancak veriler elektrikli araç satışlarının Avrupa'da düştüğünü gösterdi.

Rho Motion veri yöneticisi Charles Lester yaptığı açıklamada, elektrikli araçların artan bulunabilirliği ve BYD'nin güçlü satışlarının yılın ilk yarısında PHEV'lerin iç pazar payının artmasına katkıda bulunması nedeniyle Çin'in toplamın %60'ından fazlasını oluşturduğunu söyledi.

Satışlarının Temmuz ayında dünya genelinde 1,4 milyona ulaştığını belirten Lester, bunun 0,86 milyonunun Çin'de gerçekleştiğini ve yıllık bazda %25 artış gösterdiğini belirtti.

Avrupa'da ise aylık satışlar %7 düşüşle 0,30 milyona geriledi. Lester, Finlandiya, İrlanda ve Hollanda'nın kayıplara öncülük ettiğini, İtalya'nın ise devlet teşviklerinin devreye girmesinin ardından %34'lük bir artış kaydettiğini sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da PHEV satışları aynı ayda %6 artarak 0,14 milyona ulaştı.

Lester yaptığı açıklamada, "Genel tablo, 2024'ün sektör için bazılarının umduğu iddialı büyümeyi görmeyeceği yönünde ve tahminlerimizi %5 düşürerek bu yıl 16,6 milyon elektrikli otomobil satılacağını tahmin ediyoruz. Bölgesel farklılıklar oldukça dikkat çekici" dedi.