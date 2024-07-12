CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Elektrikli araç satışları dünyada artarken Avrupa'da azaldı

Elektrikli araç satışları dünyada artarken Avrupa'da azaldı

Pazar araştırma firması Rho Motion'ın derlediği verilere göre, elektrikli araç satışları Çin'deki büyümenin etkisiyle dünyada artarken Avrupa'da azaldı.

Oluşturma Tarihi 12 Temmuz 2024 10:49

Pazar araştırma firması Rho Motion'ın derlediği verilere göre, tamamen elektrikli ve plug-in hibrit araçların küresel satışları Haziran ayında Çin'deki büyümenin etkisiyle 2023 yılının aynı ayına göre %13 arttı. Ancak veriler elektrikli araç satışlarının Avrupa'da düştüğünü gösterdi.

Rho Motion veri yöneticisi Charles Lester yaptığı açıklamada, elektrikli araçların artan bulunabilirliği ve BYD'nin güçlü satışlarının yılın ilk yarısında PHEV'lerin iç pazar payının artmasına katkıda bulunması nedeniyle Çin'in toplamın %60'ından fazlasını oluşturduğunu söyledi.

Satışlarının Temmuz ayında dünya genelinde 1,4 milyona ulaştığını belirten Lester, bunun 0,86 milyonunun Çin'de gerçekleştiğini ve yıllık bazda %25 artış gösterdiğini belirtti.

Avrupa'da ise aylık satışlar %7 düşüşle 0,30 milyona geriledi. Lester, Finlandiya, İrlanda ve Hollanda'nın kayıplara öncülük ettiğini, İtalya'nın ise devlet teşviklerinin devreye girmesinin ardından %34'lük bir artış kaydettiğini sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da PHEV satışları aynı ayda %6 artarak 0,14 milyona ulaştı.

Lester yaptığı açıklamada, "Genel tablo, 2024'ün sektör için bazılarının umduğu iddialı büyümeyi görmeyeceği yönünde ve tahminlerimizi %5 düşürerek bu yıl 16,6 milyon elektrikli otomobil satılacağını tahmin ediyoruz. Bölgesel farklılıklar oldukça dikkat çekici" dedi.

İlginizi Çekebilir
BoE üyesi Mann: Enflasyon yeniden yükselebilir BoE üyesi Mann: Enflasyon yeniden yükselebilir 11 Temmuz 2024 08:57
S&P 500 yine rekor kapanış yaptı S&P 500 yine rekor kapanış yaptı 11 Temmuz 2024 08:48
BoE üyesi Pill: Enflasyonun sürekliliği hala endişe kaynağı BoE üyesi Pill: Enflasyonun sürekliliği hala endişe kaynağı 11 Temmuz 2024 08:54
Japonya’da çekirdek makine siparişleri düştü Japonya'da çekirdek makine siparişleri düştü 11 Temmuz 2024 08:41
Fed üyesi Cook: ABD verileri yumuşak iniş ile uyumlu Fed üyesi Cook: ABD verileri yumuşak iniş ile uyumlu 11 Temmuz 2024 08:51
Nikkei 225 Endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı Nikkei 225 Endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı 11 Temmuz 2024 08:38
OPEC’in petrol üretimi haziranda azaldı OPEC'in petrol üretimi haziranda azaldı 10 Temmuz 2024 15:48
Çin AB’nin Çinli şirketlere karşı uygulamalarına soruşturma açtı Çin AB'nin Çinli şirketlere karşı uygulamalarına soruşturma açtı 10 Temmuz 2024 15:45
Hazineden 1,75 milyar dolarlık tahvil ihracı Hazineden 1,75 milyar dolarlık tahvil ihracı 10 Temmuz 2024 13:32
Japonya’da toptan eşya enflasyonu hızlandı Japonya'da toptan eşya enflasyonu hızlandı 10 Temmuz 2024 12:03
Fed Başkanı Powell: ABD artık aşırı ısınmış bir ekonomi değil Fed Başkanı Powell: ABD artık aşırı ısınmış bir ekonomi değil 10 Temmuz 2024 11:54
Çin’de cansız iç talep, enflasyonu düşük tuttu Çin'de cansız iç talep, enflasyonu düşük tuttu 10 Temmuz 2024 11:23
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,82
%0,2821
EURO
1.001,31
%0,1314
ALTIN
999,00
%-0,0998
BORSA
998,17
%-0,1829
DOLAR
1.135,06
%13,5057
EURO
1.315,50
%31,5502
ALTIN
1.012,95
%1,2947
BORSA
1.131,65
%13,1652
DOLAR
1.163,67
%16,3666
EURO
1.393,52
%39,3518
ALTIN
1.095,70
%9,5704
BORSA
1.142,71
%14,2708
DOLAR
1.798,18
%79,8179
EURO
2.354,31
%135,4307
ALTIN
1.730,86
%73,0858
BORSA
1.750,87
%75,0869
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler