Twitter'da satın almanın tamamlanması durumunda çalışanların önemli kısmını çıkaracağını iddia ederek anlaşmayı yokuşa sürdüğü yönündeki iddialarla karşı karşıya kalan Elon Musk'ın Twitter anlaşmasını Cuma günü sonlandırmayı planladığı belirtildi.
Elon Musk tarih verdi! Twitter'da son imza
Tesla`nın patronu Elon Musk`ın Twitter anlaşmasını Cuma günü tamamlamayı planladığı belirtildi. Musk açıklamayı satın alma için finansman sunan bankacılarla yaptığı toplantıda yaptı.
CUMA GÜNÜ TAMAMLAMAYI PLANLIYOR
Tesla'nın patronu Elon Musk, Pazartesi günü anlaşmanın finansmanı tarafında yer alan bankacılarla yaptığı video konferansta anlaşmayı Cuma günü tamamlamayı planladığını belirtti.
Anlaşma için 13 milyar dolarlık finansman sağlayan bankaların nihai anlaşmayı son aşamaya taşıdığı ve Musk'ın nakit transferi yapmadan önce son adımlar olan anlaşmanın imzalanması sürecine gelindiğini belirtildi.
Haberin üzerine Twitter hisselerinde hızlı artış kaydedildi.
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