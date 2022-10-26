Elon Musk tarih verdi! Twitter`da son imza

CUMA GÜNÜ TAMAMLAMAYI PLANLIYOR

Tesla'nın patronu Elon Musk, Pazartesi günü anlaşmanın finansmanı tarafında yer alan bankacılarla yaptığı video konferansta anlaşmayı Cuma günü tamamlamayı planladığını belirtti.

Anlaşma için 13 milyar dolarlık finansman sağlayan bankaların nihai anlaşmayı son aşamaya taşıdığı ve Musk'ın nakit transferi yapmadan önce son adımlar olan anlaşmanın imzalanması sürecine gelindiğini belirtildi.

Haberin üzerine Twitter hisselerinde hızlı artış kaydedildi.