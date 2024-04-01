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Eski BOJ üyesi faiz artırımı için tarih verdi

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) eski yöneticilerinden Tsutomu Watanabe, BOJ'dan en erken faiz artırımının Ekim'de geleceği öngörüsünde bulundu.

Oluşturma Tarihi 01 Nisan 2024 08:41

Son Güncelleme Tarihi 01 Nisan 2024 08:41

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) eski yöneticilerinden Tsutomu Watanabe, BOJ'un faiz oranlarını yeniden yükseltmek için acele etmeyeceğini ve bir sonraki hamlesi muhtemelen en erken Ekim ayında yapacağını söyledi.

Watanabe, "Bir sonraki hamlenin bu kadar çabuk geleceğini sanmıyorum. BOJ muhtemelen verilere bakarak politikasını ayarlayacak ve irrasyonel davranmayacaktır" diye konuşyu.

Watanabe, BOJ'un geçen ay dünyanın son negatif faiz oranını sona erdirme kararının, hizmet fiyatlarının bir şekilde cansız kalması ve 18-19 Mart toplantısından sadece birkaç gün sonra enflasyon rakamları şeklinde önemli bir veri noktası olması nedeniyle kanıta dayalı bir politika hareketi gibi görünmediğini söyledi.

"Burada neler oluyor diye düşündüm. Hiç de veriye bağlı değil" diye konuşan Watanabe, "Acele etmek için bazı önemli nedenler olmalı" dedi. Watanabe, zayıf yenin katalizör olma ihtimalinin düşük olduğunu, çünkü bankanın isterse yen üzerindeki baskıları bastırmak için şahin sinyaller gönderebileceğini sözlerine ekledi.

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