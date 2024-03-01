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Euro Bölgesi enflasyonu ECB'nin faiz indirimi olasılığını sonlandırdı

Capital Economics, Euro Bölgesinde yaşanan enflasyonun Nisan'da ECB'nin faiz indirimi olasılığını sonlandırdığını savundu.

Oluşturma Tarihi 01 Mart 2024 16:08

Son Güncelleme Tarihi 01 Mart 2024 16:08

Capital Economics, Euro Bölgesi enflasyonunun, ECB'nin Nisan ayında faiz indirimi yapma umutlarına bir çivi çaktığını ve enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Capital Economics ekonomisti Jack Allen-Reynolds, çekirdek enflasyonun Ocak ayındaki %3,3'ten %3,1'e düşmesinin 23 ayın en düşük seviyesinde kalmasına neden olduğunu ancak hizmet enflasyonunun %4,0'tan sadece %3,9'a gerilemesi ile beklenenden yüksek olduğunu belirtti. Allen-Reynolds, "Hizmet enflasyonundaki düşüş, teknik faktörler ve tek seferlik olaylar nedeniyle önceki birkaç ayda durmuştu, bu nedenle bu etkilerin sona erdiği Şubat ayında daha büyük bir düşüş bekliyorduk" dedi.

Ekonomist, ECB politika yapıcılarının, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye düşeceğine ikna olmak için daha fazla zamana ihtiyaçları olduğu yönündeki görüşlerini güçlendirmiş olacaklarını da sözlerine ekledi.

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