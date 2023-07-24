S&P Global verilerine göre bileşik PMI Endeksi 2. ayda düşüşünü sürdürerek 48,9'a geriledi. Bu, Kasım'dan beri en düşük seviye oldu. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin beklentisi 49,6'ydı.

Bölgede imalat PMI endeksi 43,4'ten 42,7'ye inerek pandemiden beri en düşük seviyelere geriledi. Beklenti 43,5'ti.

Hizmet PMI ise 52'den 51,1'e geriledi. Beklenti 52'ydi.

Hamburg Commercial Bank Kıdemli Ekonomisti Cyrus de la Rubia Euro Bölgesi'nde imalat sektörünün sorunlu bir alan olmaya devam ettiğini, hizmet sektörünün ise hala büyüdüğünü belirtti. Uzman, bölge ekonomisinin gelecek aylarda daha da daralacağı tahminini paylaştı.

RESESYON SİNYALLERİ

Avrupa'nın en büyük 2 ekonomisi olan Almanya ve Fransa ise yılın 3. çeyreğine daralmayla başladı.

Almanya'da imalat PMI 38,8'e geriledi. Bu, pandeminin başladığı 2020'den beri görülen en düşük seviye oldu. Endeks, bir yıldan uzun süredir 50 eşiğinin altında seyrediyor. Ülkede Temmuz'da hizmet sektörü PMI endeksi de yavaşladı.

Fransa'da imalat PMI 44,5'e, hizmet PMI 47,4'e geriledi.

İngiltere'de imalat PMI endeksi 46,5'ten 45'e gerileyerek 38 ayın en düşük seviyesine indi. Hizmet PMI endeksi 53,7'den 51,5'e, bileşik PMI ise 52,8'den 50,7'ye geriledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın bu hafta Perşembe günü gerçekleştireceği toplantıda 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.