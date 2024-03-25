Euro Bölgesi üyeleri borçlanma konusunda hızlı davranıyorlar

LBBW kıdemli sabit gelir analisti Elmar Voelker, Euro Bölgesi devletlerinin borçlanmalarının 2023'ün ilk çeyreğindeki %31'lik oranla karşılaştırıldığında, 2024'ün ilk çeyreği sonunda yılın tamamı için hedeflenen brüt ihraç miktarının %34'üne ulaşacağını öngördü.

LBBW şu anda Euro Bölgesi'nin en büyük 11 ihraççısı tarafından 2024 yılında 1 trilyon 258 milyar euro brüt devlet tahvili ihracı bekliyor, bu rakam 2023'e göre %1'lik bir düşüş anlamına geliyor ve tahminlere yönelik riskler dengeli olacak.

LBBW, ikinci çeyrek için, ilk çeyrekte beklenen 427 milyar euro'ya kıyasla, Nisan-Haziran ayları arasında nispeten eşit bir dağılımla 346 milyar evro net devlet tahvili ihracı öngörüyor.