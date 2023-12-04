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Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni aralıkta yükseldi

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi aralıkta 1,8 puanlık artışla eksi 16,8'e yükseldi.

Oluşturma Tarihi 04 Aralık 2023 16:28

Son Güncelleme Tarihi 04 Aralık 2023 16:28

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, aralık ayına ilişkin Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, kasımda eksi 18,6 olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 1,8 puanlık artışla eksi 16,8'e yükseldi. Böylece endeks artış eğilimini art arda üçüncü aya taşıdı. Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkan endekse ilişkin beklenti, eksi 16,4'e yükselmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de eksi 10'dan eksi 9,8'e çıkarak Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Mevcut Durum Endeksi de eksi 26,8'den eksi 23,5'e çıktı.

Sentix Genel Müdürü Manfred Huebner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Euro Bölgesi'ne dair ekonomik beklentilerin art arda üçüncü ay artış gösterdiğini belirterek sorunun, "trendin tersine dönüp dönmemesi" olduğunu vurguladı.

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisine sahip Almanya'ya ilişkin beklentilerin sürekli olarak düşük olması nedeniyle Alman ekonomisinin bu ılımlı iyileşmelere (yatırımcı güveni) bile ayak uydurmakta zorlandığını dile getiren Huebner, "Şu ana kadar hiçbir bölgede yeni bir yükselişin işareti yok." ifadesini kullandı.

Öte yandan Euro Bölgesi ekonomisi, bu yılın 2. çeyreğinde yüzde 0,2'lik büyümenin ardından 3. çeyrekte önceki çeyreğe oranla yüzde 0,1 küçülme kaydetmişti.

Avrupa Merkez Bankasına (ECB) göre, Euro Bölgesi'nde ekonomi, yılın geri kalanında da zayıf seyretmeye devam edecek. Ancak ECB, enflasyonun düşmeye devam etmesi ve dış talebin artmasıyla ekonomik büyümenin gelecek yıllarda ivme kazanacağına inanıyor.

Yatırımcı güveni anketi, 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde 1245 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

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