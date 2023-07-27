Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi'nin üst üste dokuzuncu kez faiz oranlarını artırmasının ardından düzenlendiği basın toplantısında konuşan Başkan Christian Lagarde,""Verilere bağımlı olacağımız bir aşamaya geçiyoruz" dedi.

Alınan para politikası kararlarının ekonomiye aktarımın nasıl gerçekleştiğine dair daha fazla bilgiyi alacaklarını belirten Lagard., "Buna dayanarak faiz artırıp artırmayacağımıza veya duraklayıp durmayacağımıza karar vereceğiz" dedi.

"Sizi temin edebileceğim şey, faiz indirimine gitmeyeceğimizdir, bu kesin bir hayırdır. Ancak diğer taraftan artış olabilir, duraklama da olabilir" diye konuşan Lagarde, "Eğer bir duraklama olacaksa da bu illa ki uzun bir süre için olmayacaktır, çünkü daha önce de söylediğim gibi toplantıdan toplantıya değişecektir. Her seferinde verilere göre hareket edilecektir. Bu husus Yönetim Konseyi tarafından da kesinlikle onaylanmıştır" dedi.

Lagarde, Yönetim Konseyi'nin bugünkü kararı oy birliği ile aldığını da vurguladı.

Yapılan faiz artırımlarının gerçekten de aktarımın gerçekleştiğini görmeye başladıklarını ifade eden Lagarde, "Para politikasının kesinlikle aktarıldığını ve güçlü bir şekilde aktarıldığını görüyoruz" diye konuştu.

Enflasyonun belini kırma, enflasyonu orta vadede yüzde 2'ye geri götürme kararlılıklarının güçlü şekilde devam ettiğini anlatan Lagarde, "Oybirliğiyle kabul edilen bugünkü karar tek bir düşünceye dayanmaktadır; enflasyonu hedefe ulaştırmak. Bu konuda oybirliğiyle kararlılık söz konusudur" dedi.

Toplantının soru cevap bölümünde enflasyon üzerindeki yukarı yönlü riskler arasında, Rusya'nın Karadeniz tahıl girişiminden tek taraflı olarak çekilmesiyle de bağlantılı olarak enerji ve gıda maliyetleri üzerindeki potansiyel yukarı yönlü baskı yer aldığını belirten Lagarde, "Ortaya çıkan iklim krizi ışığında olumsuz hava koşulları gıda fiyatlarını öngörülenden daha fazla artırabilir" değerlendirmesini de yaptı.

"Enflasyon düşmeye devam ediyor ancak hala çok uzun süre çok yüksek kalması bekleniyor" diye konuşan Lagarde, "Enerji fiyatlarındaki hızlı artışların ekonomi genelindeki fiyatlar üzerindeki kalıcı etkisi de dâhil olmak üzere, enflasyonun ana eğilimi genel olarak yüksek seyretmeye devam etmektedir. Enflasyonun itici güçleri değişiyor. Enflasyonun dış kaynakları azalıyor. Buna karşılık, artan ücretler ve hala güçlü olan kar marjları da dahil olmak üzere yurtiçi fiyat baskıları, enflasyonun giderek daha önemli bir itici gücü haline geliyor" dedi.

Ekonominin kısa vadede zayıf kalmasının beklendiğini ifade eden Lagarde, zaman içinde düşen enflasyonun, artan gelirler ve iyileşen arz koşullarının toparlanmayı destekleyeceğini öngördü.