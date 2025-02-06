Fed 2025 banka stres testi senaryolarını yayınladı

Fed, yıllık sınavların banka dışı sektördeki şokların yanı sıra çok sayıda büyük hedge fonun varsayımsal şoklarının büyük banka finansmanı üzerindeki etkisini inceleyecek ek bir keşif bileşeni içereceğini de sözlerine ekledi.

Fed yaptığı açıklamada, bu yıl 22 bankanın, kurumsal borç piyasalarına ek olarak hem ticari hem de konut emlak piyasalarında stresin arttığı küresel bir durgunluğa karşı test edileceğini söyledi.

Test edilecek bankalardan sadece büyük ticari operasyonları olan sekizi küresel piyasa şoku bileşeniyle karşı karşıya kalacak.

2025 stres testi senaryosunda, ABD işsizlik oranı yaklaşık 5,9 puan artarak %10'a yükselecek. Bu artış, ciddi piyasa oynaklığı, şirket tahvil farklarının genişlemesi, konut fiyatlarında %33'lük bir düşüş ve ticari gayrimenkul fiyatlarında %30'luk bir düşüşle birlikte gelecek.

Aralık ayında bankacılık ve iş dünyası grupları Fed'e yıllık stres testleri konusunda dava açarak daha fazla şeffaflık ve kuralların nasıl kabul edildiğine dair girdi istediklerini ifade etmişlerdi. Davacılar, test kriterlerinin gizli bir şekilde tasarlandığını ve "banka sermayesi üzerinde kararsız ve açıklanamayan gereklilikler ve kısıtlamalar" ürettiğini savunuyorlar.