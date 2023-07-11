Barr yaptığı açıklamada, 100 milyar dolardan fazla varlığı olan bankaların daha fazla rezerv tutmalarını sağlayacak çok düzenleyici girişimi uygulamaya koymayı planladığını belirtirken, son banka iflaslarının sistemdeki dayanıklılığın artırılması için regülatörlere ihtiyacın altını çizdiğini ifade etti.

Barr, "Son birkaç ayda yaşanan gelişmeler alçakgönüllülük ve şüpheye ihtiyacı güçlendirdi ve bankaların hem tanıdık hem de beklenmedik risklere karşı dayanıklı hale getiren bir yaklaşım gerektirdiğini vurguladı" dedi.

Amerikan Bankacılar Birliği'nin başkanı ve CEO'su Rob Nichol ise yaptığı konuşmada, "Barr'ın açıkladığı değişiklikler, tüm boyutlardaki bankaları güvenlik ve sağlamlıklarını sürdürebilmek için gereğinden fazla sermaye tutmaya zorlamanın olumsuz sonuçlarını yeterince göz önüne alamamakta. Yüksek sermaye gereksinimleri, ekonomiye bir maliyet getirir ve düzenleyicilerin yönetmek için zaten mevcut diğer düzenleyici araçları vardır" dedi