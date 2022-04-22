ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz oranının 50 baz puan artırılacağının sinyalini verdi. Powell, "Mayıs toplantısında 50 baz puan artırım masada" dedi.

"ENFLASYON HEDEFLEDİĞİMİZİN 3 KATI ÜZERİNDE"

Uluslararası Para Fonu(IMF) tarafından düzenlenen panelde konuşan Powell, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefinin üç katının üzerinde olduğu bir dönemde faiz oranları yükseltmek konusunda "Bence biraz daha hızlı hareket etmek uygun" şeklinde görüş belirtti.

Fed'in 3-4 Mayıs toplantısından önceki son konuşmasını yapan Powell, Fed'in bir çok üyesinin bir veya daha fazla 50 baz puan artırılmasının uygun olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Piyasaların iletişimlerine doğru tepkiyi verdiğini kaydeden Fed Başkanı, "Yüzde 2 enflasyona dönmeye kararlıyız. Bu nedenle daha hızlı hareket etmek uygun; Mayıs toplantısında 50 baz puan artırım artık masada" şeklinde konuştu.

ABD ekonomisinin Rusya-Ukrayna savaşının dolaylı etkilerinden biraz daha uzak olduğunu, ama zaman içinde enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yapacağnı belirten Powell, "ABD ekonomisi çok güçlü, işgücü piyasası son derece sağlam" dedi.

Fed Başkanı, fiyat istikrarını gerçekleştirmenin önemine de değinerek, "Bunun zorlu olacağını biliyoruz, başarmak için en iyisini yapacağız" diye konuştu.