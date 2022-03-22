Fed Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyonun gerilemeye başlamaması halinde Fed politika yapıcılarının bu yıl faiz artırımlarını hızlandırmayı değerlendireceklerini söyledi.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİMİZDEN UZAK ŞEKİLDE GERİLERSE DAHA YÜKSEK FAİZ ARTIRIMI YAPARIZ"

NABE'nin Washignton'da düzenlediği konferansta konuşan Powell, "Enflasyonun yılın ilk çeyreğinde tepe yaptığını göreceğimiz, yılın ikinci çeyreğinde enflasyonda düşüş konusunda daha fazla ilerleme yaşanacağı beklentimiz devam ediyor. Eğer enflasyon politika yapıcıların bu beklentilerinden uzak şekilde düşmeye devam eder ise, faiz artırımlarında daha hızlı hareket etmemize ihtiyaç olduğu sonucuna varabiliriz ve eğer böyle olur ise gerekeni yaparız" dedi.

Eğer ihtiyaç olduğunu hissederler ise herhangi bir toplantıda faiz oranını 50 baz puan artırabileceklerini de vurgulayan Powell, "Eğer faizi bir toplantıda veya toplantılarda 50 baz puan artırmanın uygun olduğunu düşünürsek, bunu yaparız" diye konuştu.