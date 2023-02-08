Washington Ekonomi Kulübü'nde konuşan Powell, ekonomik verilerin işbirliği yapmamaları halinde Fed'in faizleri piyasanın beklediğinden daha fazla artırabileceği uyarısında da bulundu.

"Dezenflasyon süreci, enflasyonu aşağı getirecek süreç başladı. Süreç öncelikle ekonominin dörtte birini oluşturan imalat sektöründe başladı" diye konuşan Powell, "Ancak önümüzde gidilecek uzun bir yol var. Sürecin daha çok erken aşamalarındayız" dedi.

Powell, Ocak ayı tarım dışı istihdam raporu FOMC toplantısında önce gelseydi kararlarının etkilenip etkilenmeyeceği yönündeki bir soruya, "Biz maalesef oyunu öyle oynamıyoruz" yanıtını verdi.

Powell, verinin enflasyonun Fed'in beklediğinden daha yüksek seyrettiğini göstermesi halinde bunun daha yüksek faizler anlamına geleceğini vurguladı.

"Gerçek şu ki verileri yanıt vermemiz gerekli" diye konuşan Powell, "Eğer güçlü istihdam piyasası raporları veya daha yüksek enflasyon raporları almaya devam ederserk, daha fazla şey yapmamız ve faizleri fiyatlanandan daha fazla artırmamız gerekir" dedi.