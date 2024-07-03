Fed Başkanı'ndan faiz indirimi açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD'de enflasyonun bu yılın başlarındaki yüksek okumaların ardından yeniden yavaşladığını söyledi ve Fed'in faiz oranlarını düşürmeden önce bu tür daha fazla kanıta ihtiyaç duyulacağını ekledi.

Powell, 2024'ün başındaki bazı ısrarlı yüksek enflasyon raporlarının ardından, Nisan ve Mayıs ayı verilerinin "dezenflasyonist bir yola geri döndüğümüze işaret ettiğini" söyledi.

Avrupa Merkez Bankası'nın Portekiz'in Sintra kentinde düzenlediği para politikası konferansında bir panelde konuşan Powell, Fed yetkililerinin yüksek enflasyonu tamamen yenmiş olduklarından emin olmadan önce yıllık fiyat artışının %2'lik hedeflerine doğru daha da yavaşladığını görmek istediklerini belirtti.

Powell, "Biz sadece gördüğümüz seviyelerin enflasyonun altında yatan gerçek bir okuma olduğunu anlamak istiyoruz" diye konuştu.

Powell ayrıca Fed'in Mart 2022'den Temmuz 2023'e kadar 11 kez artırarak %5,3 seviyesine yükselttiği gösterge faiz oranını ne zaman düşüreceğini tartarken ince bir çizgide ilerlediğini de kabul etti.

Fed'in faizleri çok erken düşürmesi halinde, enflasyonun yeniden hızlanabileceği ve politika yapıcıları rotayı tersine çevirmeye ve cezalandırıcı faiz artışları uygulamaya zorlayabileceği uyarısında bulunan Powell, "Bu kritik dönemde para politikasında dengeyi doğru kurmak - sabahın erken saatlerinde düşündüğüm şey gerçekten bu" dedi.

Powell, ABD ekonomisinin ve istihdam piyasasının temelde sağlıklı olmaya devam ettiğini, bunun da Fed'in faiz indirimlerinin ne zaman uygun olacağına karar vermede acele etmeyeceği anlamına geldiğini de söyledi.

Fed Başkanı ayrıca istihdam piyasasının "uygun bir şekilde soğuduğunu" ve bunun da hızlı ücret artışları yoluyla enflasyonist baskıları artırmayacağı anlamına geldiğini vurguladı.