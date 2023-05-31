NABE tarafından düzenlenen bir webinarda konuşan Barkin, Fed'in attığı adımların sonucu olarak ekonomide talebin zayıfladığına işaret eden veri görmeyi beklemeye devam ettiklerini söyledi.
Fed enflasyon için faiz artırımının yeterli olduğu konusunda endişeli
Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, faiz oranlarının sınırlayıcı bölgeye ulaşmalarına rağmen Fed`in politika adımlarının enflasyonu aşağı getirmek için yeterli olup olmayacağına dair belirsizlik bulunduğunu bildirdi.
"SIFIRA DOĞRU İNDİRMEK YERENE "NÖTR, NORMAL SEVİYEDE" TUTABİLİRİZ"
Barkin, faiz artırımlarının pek çok insanın umduğunda dana inatçı enflasyon ile savaşabilecek tek faktör oldukları konusunda kuşkuları bulunduğunu da vurguladı.
Richmond Fed Başkanı ayrıca, cari enflasyon şoku geride kaldıktan sonra ABD ekonomisinin faizleri her yavaşlamada yaptığı gibi sıfıra doğru indirmek yerene "nötr, normal seviyede" tutabileceğini umduğunu da ifade etti.
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