Fed enflasyon için faiz artırımının yeterli olduğu konusunda endişeli

NABE tarafından düzenlenen bir webinarda konuşan Barkin, Fed'in attığı adımların sonucu olarak ekonomide talebin zayıfladığına işaret eden veri görmeyi beklemeye devam ettiklerini söyledi.

"SIFIRA DOĞRU İNDİRMEK YERENE "NÖTR, NORMAL SEVİYEDE" TUTABİLİRİZ"

Barkin, faiz artırımlarının pek çok insanın umduğunda dana inatçı enflasyon ile savaşabilecek tek faktör oldukları konusunda kuşkuları bulunduğunu da vurguladı.

Richmond Fed Başkanı ayrıca, cari enflasyon şoku geride kaldıktan sonra ABD ekonomisinin faizleri her yavaşlamada yaptığı gibi sıfıra doğru indirmek yerene "nötr, normal seviyede" tutabileceğini umduğunu da ifade etti.