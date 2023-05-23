San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, "Verilere aşırı bağlı olmalıyız. Toplantıya daha 3 hafta var ve gerek Haziran'da gerekse yılın geri kalanında ne yapacağımıza karar vermeden önce veri toplamak için hala çok zamanımız var" dişe konuştu.

NABE ve Fransa MB'nin düzenlediği toplantıda konuşan Daly, Mart ayında bazı bankaların karşı karşıya kaldıkları sorunlar sonrasında kredi şartlarında bekledikleri sıkılaşmanın bir veya iki faiz artırımına eşit etki yapabileceği yönündeki görüşünü de tekrarladı.

Daly konuşmasında ayrıca, Fed'in enflasyonu yüzde 2'ye çekmeye çalıştığı ortamda işsizlik oranını yüzde 4'ün altında, yüzde 3,4 olmasının "tarihi bir anomali" olduğunu ifade etti ve işsizlik oranının yüzde 4,5'e doğru yükselmesini beklemenin "tamamen makul" olduğunu savundu.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 13-14 Haziran'da yapacağı toplantıdan çıkacak karar konusunda "peşin hükümlü" olmayacağını söyledi.

"Peşin hükümlü olmayacağım" diye konuşan Barkin, "Hala, enflasyonun istikrarlı şekilde düşmekte olduğu konusunda ikna olmayı bekliyorum" dedi.

Barkin konuşmasında ayrıca, Kongre'nin Fed'in bir dijital para çıkarma yetkisi vermesi halinde Fed'in bunun dizaynı üzerinde yoğun şekilde düşünmesi gerektiğini ifade etti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de Fed'in faizler konusunda daha fazla adım atmaya karar vermeden önce "bir miktar beklemesi" konusunda rahat olduğunu söyledi.

Richmond Fed tarafından düzenlenen konferansta konuşan Bostic, Fed'in 13-14 Haziran'da yapacağı FOMC toplantısı faizi sabit tutmasına destek vermeye hazır olduğunu yineledi.

Bostic, "Kararları toplantıdan toplantıya verileri değerlendirerek alacağız, attılan adımların sonuç vermesini bekleyelim" dedi.