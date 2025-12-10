Fed kararı öncesi Wall Street'te sert dalgalanma

Küresel piyasalar bugün ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak faiz kararına odaklandı. TSİ saat 22.00'da açıklanacak FOMC kararından önce ABD borsalarında dalgalanma devam ediyor.

JPMORGAN EN KÖTÜ GÜNÜNÜ YAŞADI

JPMorgan hisseleri %4,7 gerileyerek Nisan ayından bu yana en kötü gününü yaşadı. Banka, gelecek yıl giderlerinin 105 milyar dolara çıkacağını, analist beklentisi olan yaklaşık 101 milyar doların üzerine çıkacağını açıkladı.

DOW JONES, NASDAQ S&P 500...

JPMorgan'da yaşanan sert düşüşün ardından Dow Jones Sanayi Endeksi'ni 179 puan veya yüzde 0,4 düşürerek 47.560,29 seviyesine S&P 500 Endeksi yüzde 0,09 gerileyerek 6.840,51'e düştü. Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 0,13 artışla 23.576,49'a yükseldi.

Russell 2000 Endeksi %0,2 yükseldi. 10 yıllık ABD tahvil faizi %4,185'e çıktı. Gümüş fiyatı %4,1 artarak ons başına 60,169 dolarla rekor kırdı ve yılbaşından bu yana %108 yükseldi.

Nvidia hisseleri %0,3 düştü. Exxon Mobil hisseleri %2 yükseldi. Twenty One Capital hisseleri işlem gördüğü ilk günde %20 geriledi.

S&P 500 son iki günde toplam 29,89 puan ve %0,44 düştü. Nasdaq yılbaşından bu yana %22,09 artış kaydetti. Dow Jones yılbaşından bu yana %11,79 yükseldi.