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Fed Morgan Stanley'in servet yönetimi uygulamalarını inceliyor

Morgan Stanley'nin servet yönetimi ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından inceleniyor.

Oluşturma Tarihi 09 Kasım 2023 08:59

Son Güncelleme Tarihi 09 Kasım 2023 08:59

Wall Street Journal'ın haberine göre, Morgan Stanley'nin servet yönetimi ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından inceleniyor. Gazetenin konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre Fed, bankanın zengin yabancı müşterilerinin kara para aklamasını önlemek için yeterli kontrollere sahip olup olmadığını araştırıyor.

Habere göre, Fed gerekli tüm değişiklikleri yapmadığı için bankayı özel olarak azarladı ve Morgan Stanley'nin varlık yönetimi iş başkanı Andy Saperstein, sorunları ele almak için Fed yetkilileriyle görüşüyor.

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