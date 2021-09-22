Tüm dünyada para piyasaları ve yatırımcılar gözünü bu akşam Amerika Merkez Bankası FED'in yapacağı toplantı ve sonrasında Başkan Powel'in yapacağı açıklamalara çevirmiş durumda. Fed'in bu akşamki kararında faiz oranlarını değiştirmesi beklenmezken, varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin takvimin daha da netleştirilebileceği tahmin ediliyor. Ancak bu akşam faiz kararından çok Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin önemli olması bekleniyor. Çünkü bu konuşmasında gelecek planlarıyla ilgili ipuçlarını da açıklamış olacak.

NE DERSE NE OLUR?

FED aslında yapacağı açıklamalarda faiz, varlık alımı, enflasyon ve istihdam gibi konularla ilgili beklentilerini açıklıyor. Bu konularda kararlar alıyor. O kararlar da küresel piyasaları etkiliyor. Akşam Powel'i dinlerken aldığı kararların etkisinin ne olacağını gösterir mini bir FED sözlüğü.

VARLIK ALIMI: Parasal genişleme olarak da söylenen varlık alımı programı ile ekonomiyi canlandırmak ve harcamaların artmasını sağlamak için para musluklarını açmak anlamına geliyor. ABD Merkez Bankası her ay 120 milyon dolarlık hazine bonosu alarak piyasaya para enjekte ediyor.

VARLIK ALIMINI AZALTMAK (TAPERİNG) : FED başkanı bu akşam varlık alımını azaltacakları yönünde. Bir mesaj verirse bu durumda piyasaya her ay verdikleri bu 120 milyon doların kademeli olarak düşürüleceği anlamı çıkıyor. Buna da Tapering deniliyor. Bu durum faizlerin artacağı beklentisi oluştursa da hemen gerçekleşmiyor. Kademeli olduğu için de doların değerinde hızlı bir artış olmuyor.

FAİZ ARTIRMAK: FED faiz artırmadan bahsediyorsa bu durum dünya piyasalarını etkileyecektir. Burada tüm FED başkanlarının faiz ortalamaları alınarak belirleniyor. Eğer faiz artırımı mesajı verilirse doların değerleneceği altın fiyatlarının düşeceği gibi gelişmeler beklenir. Burada dolar tüm dünya para birimleri karşısında değerlenirken, bizim gibi gelişmekte olan ülke piyasalarında dalgalanma olacaktır.

FAİZ İNDİRMEK: Bu akşam FED Başkanı faiz indirimi mesajı verirse bu durumda doların değeri düşmeye, altının değeri artmaya başlayacaktır. Sadece altın değil diğer yatırım araçları da yükselecektir. Bu durum yine bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde piyasaları olumlu etkiler.

ORTALAMA ENFLASYON: Verilecek mesajda ortalama enflasyondan da bahsedilirse burada yüzde 2.5'luk bir oran kast ediliyor demektir. FED aylık belirlenen enflasyon oranına bakmıyor. 6 aylık ya da 1 yıllık enflasyon ortalamasına bakıyor. Bu ortalama yüzde 2.5'in üstüne çıkmışsa faiz artırırım diyor. Bu seviyeye kadar faiz artırmıyor. Son dönemde ABD'de aylık enflasyon oranları yüzde 5'in üzerinde geliyor.

FİNANSAL İSTİKRAR: FED para ve sermaye piyasalarında dalgalanmanın kontrollü ilerlemesini sağlamak ister.

İSTİHDAM PİYASASI: FED işsizliği salgın öncesi seviyeye inmesini istiyor, 5 milyon kişilik iş kaybının geri döndürmek istiyor.