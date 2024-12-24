Fed stres testlerinde değişiklikler yapmayı planlıyor

Fed, son yasal gelişmeler ışığında, Wall Street bankaları için büyük bir zafer olarak, kredi verenlerin kullandığı modeller hakkında yorum yapmasına izin vermek de dahil olmak üzere, yıllık banka "stres testlerinde" önemli değişiklikler yapmayı düşündüğünü söyledi.

Fed ayrıca kredi verenlerin yıllık banka sağlık kontrolleri için kullandığı varsayımsal senaryolara girdi sağlamasına izin verebileceğini ve bankaların potansiyel kayıpları absorbe etmek için ne kadar sermaye ayırması gerektiği konusundaki yıllık oynaklığı azaltmak için iki yıl boyunca sonuçların ortalamasını alabileceğini söyledi.

2007-2009 finansal krizinin ardından oluşturulan testler, büyük kredi verenlerin ekonomik bir şoku atlatıp atlatamayacağını değerlendiriyor. ABD sermaye rejiminin temelini oluşturan bu testler, kredi verenlerin zararları karşılamak için ne kadar nakit ayırmaları gerektiğini ve hissedarlara ne kadar geri ödeme yapabileceklerini belirlemekte.

Fed, önerilen değişikliklerin genel sermaye gerekliliklerini etkilemek için tasarlanmadığını, ancak son yıllarda idari hukuk çerçevesini önemli ölçüde değiştiren son mahkeme kararlarını takip ettiğini söyledi. "Fed Yönetim Kurulu, mevcut stres testini gelişen yasal ortam ışığında analiz etti ve dayanıklılığını artırmak için testi önemli açılardan değiştirmeye karar verdi."