CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Fed stres testlerinde değişiklikler yapmayı planlıyor

Fed stres testlerinde değişiklikler yapmayı planlıyor

Fed, yasal kararlar ışığında banka stres testlerinde önemli değişiklikler yapmayı planlıyor.

Oluşturma Tarihi 24 Aralık 2024 08:51

Son Güncelleme Tarihi 24 Aralık 2024 08:51

Fed, son yasal gelişmeler ışığında, Wall Street bankaları için büyük bir zafer olarak, kredi verenlerin kullandığı modeller hakkında yorum yapmasına izin vermek de dahil olmak üzere, yıllık banka "stres testlerinde" önemli değişiklikler yapmayı düşündüğünü söyledi.

Fed ayrıca kredi verenlerin yıllık banka sağlık kontrolleri için kullandığı varsayımsal senaryolara girdi sağlamasına izin verebileceğini ve bankaların potansiyel kayıpları absorbe etmek için ne kadar sermaye ayırması gerektiği konusundaki yıllık oynaklığı azaltmak için iki yıl boyunca sonuçların ortalamasını alabileceğini söyledi.

2007-2009 finansal krizinin ardından oluşturulan testler, büyük kredi verenlerin ekonomik bir şoku atlatıp atlatamayacağını değerlendiriyor. ABD sermaye rejiminin temelini oluşturan bu testler, kredi verenlerin zararları karşılamak için ne kadar nakit ayırmaları gerektiğini ve hissedarlara ne kadar geri ödeme yapabileceklerini belirlemekte.

Fed, önerilen değişikliklerin genel sermaye gerekliliklerini etkilemek için tasarlanmadığını, ancak son yıllarda idari hukuk çerçevesini önemli ölçüde değiştiren son mahkeme kararlarını takip ettiğini söyledi. "Fed Yönetim Kurulu, mevcut stres testini gelişen yasal ortam ışığında analiz etti ve dayanıklılığını artırmak için testi önemli açılardan değiştirmeye karar verdi."

İlginizi Çekebilir
Lagarde’dan enflasyon için olumlu açıklama Lagarde'dan enflasyon için olumlu açıklama 23 Aralık 2024 08:53
Rusya Merkez Bankası’ndan faiz açıklaması Rusya Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması 20 Aralık 2024 16:56
Bitcoin’in fiyatı Fed endişesiyle yüzde 10’a yakın düştü Bitcoin'in fiyatı Fed endişesiyle yüzde 10’a yakın düştü 20 Aralık 2024 15:43
Alman Perakende Sektörü İş Ortamı Endeksi Noel alışveriş döneminde geriledi Alman Perakende Sektörü İş Ortamı Endeksi "Noel alışveriş döneminde" geriledi 20 Aralık 2024 15:26
Çin’de kredi faiz oranları sabit bırakıldı Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı 20 Aralık 2024 15:04
Moskova Borsası yüzde 6 değer kazandı Moskova Borsası yüzde 6 değer kazandı 20 Aralık 2024 14:39
Rusya Merkez Bankası faizi yüzde 21’de tuttu Rusya Merkez Bankası faizi yüzde 21'de tuttu 20 Aralık 2024 13:50
Morgan Stanley’den TCMB analizi Morgan Stanley'den TCMB analizi 20 Aralık 2024 11:42
TCMB, yabancı para serbest hesaplara ödenen faiz oranını indirdi TCMB, yabancı para serbest hesaplara ödenen faiz oranını indirdi 20 Aralık 2024 10:13
Küresel piyasalarda FED etkisi sürüyor Küresel piyasalarda FED etkisi sürüyor 20 Aralık 2024 09:40
Çin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Çin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı 20 Aralık 2024 09:15
FED sonrası altında kayıp FED sonrası altında kayıp 20 Aralık 2024 09:06
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler