Fed'den yapılan açıklamada, Twitter Finansal Duyarlılık Endeksi'nin (TFSI) şirket tahvil marjları, diğer fiyat ve ankete dayalı mali durum ölçütleriyle yüksek oranda ilişkili olduğu, bunun sonucunda bir gecelik Twitter mali duyarlılığının, ertesi gün borsa getirilerini tahmin etmeye yardımcı olabileceğinin görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "En önemlisi, endeksin ABD para politikası duruşundaki değişiklikleri tahmin etmeye yardımcı olan bilgiler içerdiği görülüyor. Fed Para Politikası Kurulu(FOMC) açıklamasının yayınlanmasından bir gün önce Twitter mali duyarlılığındaki bir bozulma, kısıtlayıcı para politikası şoklarının boyutunu tahmin ediyor. Son olarak, para politikasının beklenmedik bir şekilde sıkılaştırılmasına yanıt olarak duyarlılığın kötüleştiğini belgeliyor." denildi.

Ekonomistler, endeksin Fed'in belirli bir toplantıda faiz oranlarını ne kadar indireceği konusunda bilgi vermediğini söylediler.

Twitter endeksinin şirket tahvili marjları ve Michigan Üniversitesi tüketici güveni endeksi gibi diğer duyarlılık ölçütleriyle "yüksek düzeyde korelasyon gösterdiği" belirtiliyor.

Endeks, 2007 yılına kadar uzanan finansal piyasa gelişmeleriyle ilgili 4,4 milyon tweet'ten oluşturuldu.

Endeksi geliştirenler, tweet'leri bir kelimenin alaka düzeyini belirlemeye yardımcı olan kümeler halinde filtrelemek için bir sorgu oluşturdu.