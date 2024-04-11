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Fed üyelerinden para politikası yorumu

Fed üyeleri daha uzun bir süre sıkı para politikasına ihtiyaç duyulabileceğinden endişe etti.

Oluşturma Tarihi 11 Nisan 2024 09:31

Son Güncelleme Tarihi 11 Nisan 2024 09:31

Fed yetkilileri geçtiğimiz ay enflasyondaki ilerlemenin durmuş olabileceğinden ve fiyat artış hızını kontrol altına almak için daha uzun bir süre sıkı para politikasına ihtiyaç duyulabileceğinden endişe etti.

ABD Merkez Bankası'nın 19-20 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği FOMC toplantı tutanaklarında, "Katılımcılar genel olarak yüksek enflasyonun sürekliliği konusundaki belirsizliklerini belirttiler ve son verilerin enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye indiğine dair güvenlerini artırmadığı görüşünü dile getirdiler" denildi.

Fed yetkilileri, para politikasının çok uzun süre çok sıkı kalmasının mı yoksa Fed'in çok erken gevşemesinin ve enflasyonu %2 hedefine geri getirememesinin mi daha büyük risk olduğunu tartışıyor.

Bazı yetkililer konut enflasyonu gibi önemli kalemlerin yavaşlamaya başlayacağını savunmaya devam ederken, "birkaçı" verimlilik artışlarının enflasyon düşmeye devam ederken büyümenin güçlü kalmasını sağlayabileceğini söyledi.

Ancak tutanaklar, yılın başında iyi durumda görünen enflasyonla mücadelenin durumuna ilişkin genel bir endişeyi yansıtıyordu.

Tutanaklarda, "Katılımcılar, güçlü ekonomik ivmeye işaret eden göstergeleri ve son aylarda enflasyonda hayal kırıklığı yaratan okumaları not ederken," faizleri düşürmeden önce dezenflasyonun devam ettiğine dair daha fazla güvene ihtiyaç duyacaklarını yinelediler.

Tutanaklara göre "bazı" yetkililer Fed politikasının "arzu edilenden daha az kısıtlayıcı olması ve bunun da toplam talebe ivme kazandırarak enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratması" gibi riskler olduğunu söyledi.

Fed politika yapıcıları, merkez bankasının gösterge gecelik faiz oranını geçen Temmuz ayından bu yana bulunduğu %5,25-%5,50 aralığından ne zaman indireceklerini tartışıyor. Bir sonraki toplantı 30 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Tutanaklar ayrıca Fed yetkililerinin büyük çoğunluğunun, merkez bankasının elindeki devasa Hazine tahvilleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin "oldukça yakın bir zamanda" çıkışını yavaşlatmanın ihtiyatlı olacağına karar verdiğini gösterdi.

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