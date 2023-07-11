San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Brookings Enstitüsü'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Enflasyonu yılın geri kalanında gerçekten sürdürülebilir bir şekilde Fed'in yüzde 2 hedefine getirebilmek için muhtemelen birkaç faiz artışına daha ihtiyacımız olacak" dedi. Ancak Daly, para politikasını sıkılaştırma konusunda gerekenden çok azını yapmanın risklerinin hala gerekenden fazlasını yapmanın risklerinden daha büyük olduğunu belirtti. Bununla birlikte Daly, Fed'in faiz artırma döngüsünün "son kısmına" yaklaşırken iki tarafın da daha iyi bir dengeye ulaşmaya başladığını söyledi.

Daly, Haziran ayındaki politika kararını tamamen desteklediğini ve daha fazla "aşırı" veri bağımlılığına izin veren daha yavaş bir yaklaşımı da desteklediğini belirtti ve "Daha az yapmamız gerektiği için daha az yapabiliriz; daha fazlasını yapabiliriz. Veriler bize söyleyecek" dedi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de başka bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Fed'in faizler konusunda "sabırlı" olabileceğini ve sıkı politikanın merkez bankası tarafından başka bir adım atılmadan enflasyonun düşürülmesine imkan verebileceğini savundu.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester de "Eğer tek başıma olsaydım, faizleri artırırdım, ancak Haziran'da harekete geçmemek yönündeki piyasa beklentilerini karşılamamanın önemini anladım" dedi.

Bu yıl FOMC'nin oy verme hakkına sahip bir üyesi olmayan Mester, faiz oranlarının yükselmesi gerekeceğine dair görüşünü yinelerken, bunun 25-26 Temmuz toplantısında olması gerektiğini söylemek için henüz hazır olmadığını, ekonomiye ilişkin daha fazla veri beklediğini belirtti.

Faiz oranlarına ilişkin görünümünün, yıl sonundan önce 50 baz puanlık ek sıkılaştırma gerektiği yönündeki Fed'de oluşan konsensüs ile uyumlul olduğunu ifade eden Mester, "Daha yüksek faizler gerekli olacak, çünkü ekonomi, bu yılın başlangıcında tahmin edilenden daha güçlüydü ve enflasyon inatçı şekilde yüksek" dedi.