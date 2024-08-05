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Fed üyesi Barkin: Eylül toplantısına kadar çok fazla veri göreceğiz

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, eylül toplantısına kadar çok fazla veri göreceklerini ve en iyi kararı vereceklerini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 05 Ağustos 2024 08:57

Son Güncelleme Tarihi 05 Ağustos 2024 08:57

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Cuma günü açıklanan beklenmedik derecede zayıf ABD istihdam verilerinin ardından Wall Street analistlerinin agresif faiz indirimi beklentilerine yönelmesine rağmen, para politikasındaki görüşünü değiştirmeye hazır olmadığını söyledi.

Barkin, "İstihdam artışı çoğu profesyonel tahmincinin öngördüğünden daha zayıftı. Şu an ile Eylül ayı arasında çok fazla veri elde edeceğiz; İki tur iş raporu, iki tur enflasyon okuması, pek çok faaliyet ölçütü. Eylül ayına geldiğimizde yapabileceğimiz en iyi kararı vereceğiz." şeklinde konuştu.

Barkin, Fed'in geçen Çarşamba günü gösterge faiz oranını %5,25-%5,50 aralığında bırakmaya karar vermesinden bu yana yapılan ilk yorum oldu.

Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verileri piyasa beklentisinin çok altında 114 bin olarak açıklandı; İşsizlik oranı ise %4,3'e yükseldi.

Pek çok ekonomist daha agresif bir faiz indirimi öngörürken, bazıları borçlanma maliyetlerinde gelecek ay 25 baz puanlık bir hamle yerine 50 baz puanlık bir düşüşe döndü.

JPMorgan ve Citigroup, Eylül ve Kasım'da 50'şer baz puanlık, sonraki toplantılarda 25'er baz puanlık indirimler olacağını tahmin etti.

Barkin, merkez bankasının hata yaptığı düşüncesini katılmadığını belirterek, "Ne yaparsak yapalım eşit miktarda eleştiri olacağını varsayıyorum. Yani son toplantıda faiz indirsek de aynı eleştiriyi alırdık. Çok hızlı hareket ettiğimizi söyleyen de çok fazla kişi var." şeklinde görüş belirtti.

Barkin, ABD iş piyasasının çoğu standarda göre hala sağlam olduğunu belirterek, Temmuz ayında işsizlik oranındaki artışın tarihsel olarak "oldukça normal" olduğunu ve işsizlik seviyesinin hâlâ düşük olduğunu kaydetti.

Barkin, "İki, iki buçuk yıldır oldukça hareketli bir işgücü piyasasından geçtik ve böylece normale doğru geri dönüyoruz." dedi.

Enflasyon konusunda ise Barkin, "İçimden bir ses normalleştiğini söylüyor. İstihdam açısından bunu bilmenin daha zor olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

FOMC'nin bir sonraki toplantısı 17-18 Eylül'de yapılacak.

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