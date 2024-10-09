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Fed üyesi Bostic: ABD işgücü piyasası yavaşlasa da hala güçlü

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, geçen haftaki istihdam rakamlarının ABD işgücü piyasasının yavaşlasa da güçlü olmaya devam ettiğini teyit ettiğini, işsizlik oranının %4,1 ile tam istihdam olarak kabul edilen seviyelerde seyrettiğini ve işverenlerin nüfus artışını karşılamak için gerekenden daha hızlı istihdam yarattığını söyledi.

Oluşturma Tarihi 09 Ekim 2024 08:42

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, işsizlik oranının geçen yılın en düşük seviyesi olan %4'ün çok altına yükselmesinin aslında pandemiden önce çoğu insanın tam istihdam olduğunu düşündüğü yere doğru bir hareket olduğunu söyledi. "İşgücü piyasası kesinlikle yavaşladı, ancak yavaş değil" diyen Bostic, aylık istihdam yaratımının ise oldukça güçlü olduğunu ifade etti.

Bostic, aylık istihdamın 100.000'in altına düşmesinin, Fed'in faiz oranlarını planlanandan daha hızlı düşürmeyi düşünüp düşünmeyeceğini merak etmesine neden olacağını vurguladı.

Atlanta Fed Başkanı, enflasyonun çok yüksek seyrettiğini ve temel bir ölçütün şu anda %2,6 seviyesinde olduğunu da belirtti ve "%2'lik hedefe geri dönmek zorundayız. Bu çok yüksek. Önümüzde hala uzun bir yol var ve insanların hala enflasyon hedefine odaklanmış olduğumu anlamalarını istiyorum" diye konuştu.

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