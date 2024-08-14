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Fed üyesi Bostic: Biraz daha veri görmek istiyorum

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz indirimini desteklemeden önce biraz daha veri görmek istediğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 14 Ağustos 2024 08:45

Son Güncelleme Tarihi 14 Ağustos 2024 08:46

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz oranlarının düşürülmesini desteklemeye hazır olmadan önce "biraz daha veri" görmek istediğini söyledi.

Bostic, enflasyon ve istihdam piyasası arasındaki risk dengesinin düzeye daha yakın olduğunu, ancak Fed'in faizleri çok erken düşürmekten kaçındığından emin olmak istediğini, ancak daha sonra enflasyon yeniden hızlanırsa faizleri yükseltmek zorunda kalacağını belirtti.

"Kesinlikle emin olmak istiyoruz" diye konuşan Bostic, Mart ayından bu yana sürdürdüğü "yıl sonuna kadar" faiz indirimine hazır olacağı yönündeki duruşunu yineledi ancak son enflasyon verilerinin kendisini cesaretlendirdiğini de kabul etti.

Enflasyon ve istihdam arasındaki risk dengesi dengelenirken Bostic, istihdam piyasası güçlü kalmaya devam etse de Fed'in sıcak bir istihdam piyasasının aniden "dondurucu soğuk" bir piyasaya dönüşmediğinden emin olmak istediğini de vurguladı.

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