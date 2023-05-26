Boston Fed Başkanı Susan Collins yaptığı açıklamada, "Enflasyon hala çok yüksek olsa da, bazı ümit verici ılımlılık işaretleri var" dedi.

Collins'e göre, Fed'in enflasyonu düşürmede "kararlı" kalması gerekirken, fiyat baskılarındaki soğuma, "para politikasının faiz oranlarını yükseltmeyi durdurabileceği noktada veya yakınında olabileceği" anlamına geliyor.

Boston Fed Başkanı, "Faiz artırımının ertelenmesi, bugüne kadar alınan önlemlerin ve kredi koşullarındaki genel sıkılaştırmanın ekonomik faaliyet üzerindeki etkisinin daha iyi değerlendirilmesi için bir fırsat sağlayacaktır" dedi.

Collins'in faiz oranlarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nde bu yıl oy hakkı bulunmuyor.

Collins, enflasyonun düşüşünün beklenenden daha yavaş olduğuna dikkat çekti.

Boston Fed Başkanı, görünümün bir resesyona işaret etmediğini söyledi.