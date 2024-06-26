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Fed üyesi Cook: Bir noktada faiz indirimi zamanı gelecek

Fed Başkan Yardımcısı Lisa Cook, bir noktada faiz indirimi zamanının geleceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 26 Haziran 2024 09:19

Son Güncelleme Tarihi 26 Haziran 2024 09:20

Fed Başkan Yardımcısı Lisa Cook, ekonominin performansının beklentilerini karşılaması halinde Fed'in indirimine gitme yolunda olduğunu söyledi, ancak Fed'in ne zaman harekete geçebileceğini söylemekten kaçındı.

Cook, "Mevcut politikamız ekonomik görünümdeki herhangi bir değişikliğe gerektiği şekilde yanıt vermek için iyi bir konuma sahiptir. Enflasyonda önemli ilerleme kaydedilmesi ve işgücü piyasasının kademeli olarak soğumasıyla birlikte, ekonomide sağlıklı bir dengenin korunması için bir noktada politika kısıtlama seviyesinin azaltılması uygun olacaktır" dedi.

"ENFLASYON YAVAŞLADI VE İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ SIKILIK AZALDI"

Cook, "Bu tür bir ayarlamanın zamanlaması, ekonomik verilerin nasıl geliştiğine ve ekonomik görünüm ve risk dengesi için ne anlama geldiğine bağlı olacaktır" diye ekledi.

Cook konuşmasında "Geçtiğimiz yıl enflasyon yavaşladı ve işgücü piyasasındaki sıkılık azaldı, böylece enflasyon ve istihdam hedeflerimize ulaşma riskleri daha iyi bir dengeye doğru ilerledi" dedi. Cook, önümüzdeki yıl enflasyon daha güçlü bir şekilde düşmeden önce fiyat baskılarının zayıflaması eğiliminin yeniden devreye girmesini beklediğini söyledi.

Bununla birlikte, Fed fiyat baskılarını %2 hedefine geri getirmek için çalışırken enflasyon cephesinde "inişli çıkışlı ve dengesiz olmanın sona ereceğini sanmıyorum" ifadelerini de kullandı.

Cook ayrıca, enflasyonun artık Fed'in para politikasını nasıl yürüttüğüne dair kapsayıcı bir odak noktası olmadığını ve yetkililerin faiz oranları konusunda yapacakları seçimlerde iş piyasası hususlarının daha fazla öne çıktığını söyledi.

Cook, işsizlik oranının mevcut seviyesini "düşük" olarak nitelendirirken, "işsizlik oranında hızlı bir hareket olması durumunda ayarlama yapmak için araçlarımız var" dedi. İstihdam piyasasında "işlerin çok hızlı değişebileceğini" ve Fed'in bunun farkında olduğunu sözlerine ekleyen yetkili, "ikili görevin her iki tarafına da dikkat ediyoruz" dedi.

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