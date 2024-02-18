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Fed üyesi Daly: 2024'te 3 faiz indirimi olabilir

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly 2024’te toplam 3 faiz indiriminin ‘makul’ bir beklenti olduğunu söyledi.

Oluşturma Tarihi 18 Şubat 2024 10:42

Son Güncelleme Tarihi 18 Şubat 2024 10:42

Washington'da konuşan ve bu yıl FOMC'de oy hakkı bulunan San Francisco Fed Başkanı Mary Daly para politikasında ayarlamalar yaparken oluşabilecek 2 karşıt riske dikkat çekti: Enflasyonda düşüşün yavaş ilerlemesi ve istihdam piyasasında hızlı ve sert düşüş.

"3 FAİZ İNDİRİMİ MAKUL"

Daly "Gerekirse sabırlı davranarak hızlı hareket etmekten kaçınacağız, ekonomi dönüşürken de hızlı bir şekilde tepki vermeye hazır olacağız" şeklinde konuştu. Daly, bu yıl 3 kez faiz indirim beklentisinin "makul bir temel" oluşturduğunu belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell ve Fed yetkilileri bankanın faiz indiriminde aceleci olmayacağını belirtmiş, enflasyonun hedefe ilerlediğine dair daha fazla kanıt görmek istediklerini dile getirmişti.

Bu hafta açıklanan enflasyon verisi de yetkilileri teyit eder biçimde tahminleri aştı. Üretici fiyatları da Ocak ayında yükseldi. Daly, enflasyonun iyiye gittiğini ancak hala yapılacak işleri olduğunu söyledi.

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