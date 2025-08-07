Fed üyesi Daly: Önümüzdeki aylarda faiz oranlarının düşürülmesi gerekecek

CANLI BORSA
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in önümüzdeki aylarda faiz oranlarını düşürmesi gerekeceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 07 Ağustos 2025 09:08

Son Güncelleme Tarihi 07 Ağustos 2025 09:09

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki aylarda faiz oranlarını düşürmesi gerekeceğini yineledi.

Daly, bu görüşünü işgücü piyasasında yaşanan yavaşlama ve gümrük vergilerinin enflasyon üzerindeki etkisinin sadece kısa vadeli olacağı yönündeki değerlendirmelerine dayandırdı.

Bölgesel Fed Başkanı Anchorage Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, gümrük vergileri dışındaki enflasyonun kademeli olarak düştüğünü ve yavaşlayan ekonomi ile mevcut kısıtlayıcı para politikasının etkisiyle bu eğilimin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, Daly işgücü piyasasında gözlemlenen yumuşamaya dikkat çekti. İşgücü piyasasının bir kez tökezlediğinde hızla ve sert bir şekilde düşme eğiliminde olduğunu belirten Daly, bu alandaki ek bir yavaşlamanın istenmeyen sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Gümrük vergilerinin kısa vadede enflasyonu artırsa da kalıcı bir etki yaratmasının beklenmediğini ekleyen Daly, tüm bu koşulların Fed'in politikasını "önümüzdeki aylarda" ayarlamasını gerektireceğini ifade etti.

