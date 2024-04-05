Fed üyesi en büyük enflasyon riskini açıkladı

Chicago Fede Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonu %2'lik hedefe döndürme çabalarının önündeki en büyük engelin konut hizmetleri sektöründeki aşırı fiyat artışlarının devam etmesi olduğunu söyledi.

Goolsbee, "Benim görüşüme göre enflasyon tablosu için en büyük tehlike, devam eden yüksek kira enflasyonudur. Kiraların olduğundan daha hızlı düşmesini bekliyordum. Eğer düşmezse, genel enflasyonu %2'lik hedefe geri getirmekte çok zorlanacağız" dedi.

Goolsbee de dahil olmak üzere çoğu politika yapıcı, Fed'in enflasyon tam anlamıyla kontrol altına alınmadan borçlanma maliyetlerini düşürme riskleri ile ekonomik faaliyeti gereğinden fazla kısıtlama risklerini dengelemeye çalışması nedeniyle bu yıl en az üç faiz indirimi bekliyor.

Goolsbee şu ana kadar borçlanma maliyetlerindeki düşüşün ne zaman başlayacağını düşündüğünü söylemekten kaçındı.

Ayrıca Ocak ve Şubat aylarına ilişkin hayal kırıklığı yaratan enflasyon verilerinin "tamamen gürültü" olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, ancak bunun Fed'in hala doğru yolda olmadığı anlamına gelmediğini, konut enflasyonunun yumuşamaya başlaması halinde bunun gerçekleşeceğine inandığını da sözlerine ekledi.